Мединский сделал заявление по поводу переговоров с украинской делегацией в Турции

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию на переговорах по Украине в Стамбуле, высказался о диалоге с делегацией из Киева.

По словам помощника российского президента, Москва рассматривает переговоры между Россией и Украиной, назначенные на 15 мая в Стамбуле, как продолжение мирного процесса. Он напомнил, что ранее Россия уже пыталась сесть за стол переговоров, еще до обострения конфликта.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад», — высказался Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в состав российской делегации помимо Мединского вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель главы Минобороны Александр Фомин.

Сам Владимир Мединский уже не первый раз примет участие в переговорах. В 2022 году он также возглавил делегацию.

Ранее сообщалось, что названа причина отказа Зеленского от участия в переговорах в Турции.