Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Турцию, но, как оказалось, не для участия в переговорном процессе. Политолог и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с MK.RU рассказал , почему лидер киевского режима решил отказаться от прямых переговоров.

В Анкаре в президентском комплексе состоялась встреча лидеров Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Диалог провели 15 мая, как раз тогда, когда в Стамбуле были назначены переговоры российской и украинской делегаций. Политолог Денис Денисов отметил, что Зеленский специально организовал встречу в эту дату, чтобы было проще пиариться.

«Все закономерно. Но весь его визит в Анкару связан с очередным элементом пиара. Мы видели, как он себя вел, и сколько заявлений сделал. Это не позиция для переговоров, а скорее провокация», — предположил политолог.

Напомним, по данным AFP, ссылающегося на источник в украинском правительстве, поездка Владимира Зеленского в Стамбул не планируется, хотя президент и приехал в Турцию. Однако это не значит, что украинская делегация не будет участвовать в переговорном процессе с российской стороной.

Ранее Дмитрий Песков объяснил выбор даты для старта переговоров в Стамбуле.