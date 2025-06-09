Мединский раскрыл детали разговора с переговорщиком Киреевым, позже убитом в Киеве

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский в эфире программы RT рассказал о своих контактах с погибшим украинским переговорщиком Денисом Киреевым, которого позже убили в Киеве.

По словам Мединского, во время переговоров в 2022 году у них состоялась 15-минутная неформальная беседа во время перерыва. Разговор завязался вокруг Крыма, жизни на полуострове. Это был простой нерабочий диалог: Киреев ранее сам проживал на крымской территории.

«Он когда-то жил в Крыму, по-моему, и мы с ним это обсуждали минут 15. Когда короткий перерыв на перекур закончился, мы все пошли в зал. Поэтому я его запомнил. Говорили ни о чем, это был просто такой… Все. И на следующую встречу он не приехал… Все видели, что я говорил с ним. И это не скрывалось», — поделился он.

Денис Киреев, бывший банкир и участник украинской делегации, был убит в Киеве в марте 2022 года при загадочных обстоятельствах, как раз после переговоров с Россией. В 2023 году украинские СМИ сообщили, что следствие установило круг подозреваемых в этом убийстве, однако официальные результаты расследования до сих пор не обнародованы.

Ранее сообщалось, что Украина могла подписать мирный договор с Россией еще в 2022 году. Об этом также в ходе интервью напомнил Мединский.