Мединский заявил, что Киев был готов заключить мирный договор в 2022 году, но ему помешал Запад

Помощник президента РФ, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский раскрыл подробности мирных переговоров, которые в 2022 году проходили между Москвой и Киевом.

В интервью ТАСС Мединский сообщил, что Украина была готова принять мирный план, однако этому помешали ее западные «партнеры», которые осознанно сорвали переговоры с Россией.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев. Но такое решение абсолютно не устраивало кураторов Украины на Западе, <…> они абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс», – заявил Мединский.

Отдельно помощник президента России прокомментировал поведение представителей украинской делегации. Мединский отметил, что они не скрывали того факта, что каждый свой шаг делают только после согласования с Западом. По его словам, документ мирного плана, который сейчас есть и в Кремле, и на Банковой, видели западные кураторы.

Мединский входил в российскую делегацию. Вместе с ним в переговорном процессе участвовали Борис Грызлов, Леонид Слуцкий, Андрей Руденко и Александр Фомин.

С украинской стороны присутствовали Михаил Подоляк, Давид Арахамия, Рустем Умеров, Алексей Резников, Андрей Костин, Николай Точинский и Денис Киреев.

Первые три раунда переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля делегации встретились в Гомеле, 3 и 7 марта 2022 года – в Бресте. 29 марта в Стамбуле при посредничестве Турции прошел еще один раунд мирных переговоров.