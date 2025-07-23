Мединский заверил в безопасности украинских детей на территории РФ

Украинские дети, находящиеся в России, полностью обеспечены и находятся под государственной защитой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинские дети, оказавшиеся на территории РФ, находятся под полным государственным контролем. По его словам, они размещены в специализированных учреждениях, где им обеспечены безопасность, медицинское обслуживание и необходимый уход.

Мединский подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы условия пребывания детей соответствовали нормам. Это заявление прозвучало после третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Ранее Мединский осветил другие темы, которые были обсуждены на переговорах.