Итоги третьего раунда переговоров России и Украины

Россия и Украина завершили второй масштабный обмен пленными, выполнив гуманитарные договоренности. Москва вернула Киеву останки более 7 тыс. погибших военнослужащих и предложила новые инициативы, включая создание рабочих групп и временные перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам переговоров Владимир Мединский сообщил, что все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены. Второй по масштабу обмен пленными завершен, а Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы для онлайн-взаимодействия. Украинская сторона пока рассматривает это предложение.

Москва уже передала Киеву останки более 7 тыс. погибших военнослужащих ВСУ. При этом санитарные команды продолжают работать в опасных условиях «серой зоны», рискуя жизнями.

Россия предложила новый обмен — не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. Также обсуждалась возможность коротких перемирий — на 24 или 48 часов — для эвакуации раненых и погибших.

Еще одно предложение Москвы — передача Украине дополнительно 3 тыс. тел погибших военнослужащих через «Красный Крест», как только Киев будет готов к их приему. Отдельно стороны затронули вопрос возвращения гражданских лиц, перемещенных в ходе боевых действий.

Особое внимание уделено судьбе около 30 жителей Курской области, которых ВСУ вывезли на украинскую территорию. Их статус до сих пор не ясен, и Киеву необходимо прояснить ситуацию.

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