Украинское руководство сильно ошиблось, решив взять курс на членство в Североатлантическом альянсе: это является непониманием того, что может ждать мировой правопорядок. Соответствующее заявление сделал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Политик заявил, что его государство промахнулось, и довольно серьезно. Он выразил мнение, что Украине не стоило выбирать курс на членство в НАТО и Европейском союзе. Медведчук также подчеркнул, что вместе с этим его страна встала на путь игнорирования минских соглашений.

Он подчеркнул, что данное решение и стало причиной того, что происходит в данный момент. Медведчук объяснил, что имел в виду примитивность, ограниченность власти и непонимание того, что по итогу может ожидать страну, людей и мировой правопорядок.