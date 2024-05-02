Сожжение мирных людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая, 2014 года было непосредственно инициировано киевским режимом во главе с занимавшим в те дни пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым, заявил в беседе с ТАСС создатель и руководитель движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Перечисляя поименно организаторов и исполнителей трагедии Медведчук отметил, что за десять дней до известных событий в Киеве состоялось совещание по подготовке операции массового убийства сторонников антимайдана в Одессе.

«В обсуждении принимали участие (бывшие. — прим.ред.) глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий», — сказал Медведчук.

Также в указанном сговоре участвовал и тогдашний губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. В продолжение сказанного Медведчук подчеркнул, что все указанные персонажи киевского преступного режима понесут неотвратимое наказание за гибель одесситов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.