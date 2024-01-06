Экс-украинский общественный и политический деятель, глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук спрогнозировал развал украинской экономики в 2024 году на фоне кризиса в сельском хозяйстве государства.

В своей статье на сайте «Другая Украина» Медведчук отметил, что лучше всего показатель экономического упадка Украины показывают данные об изменении ВВП.

«Украина продолжает находиться на дне мировых и европейских экономических рейтингов, являясь худшей в Европе по показателю ВВП в расчете на душу населения (4534 доллара) и уровню среднемесячной заработной платы (470 долларов)», – отметил Медведчук.

По словам Медведчука, больше всего «пробелы» наблюдаются в сфере сельского хозяйства. Также упадок наблюдается в области металлургии и внешней торговли.

Украина при нынешнем президенте Владимире Зеленском имеет в 2024 году исключительно негативные последствия, заключил Медведчук. Он заявил, что нынешнее положение дел превратило Украину в расходный материал Запада.