Председатель совета «Другой Украины» Виктор Медведчук заявил, что Международный уголовный суд является карательным органом, действующим по приказам от Соединенных Штатов. Соответствующее заявление политик сделал в своей статье для издания «Известия» .

Медведчук заявил, что если бы МУС и вправду был беспристрастным, им бы уже было начато расследование в отношении украинского президента Владимира Зеленского, и его преступлений против собственного государства.

По мнению политика, Зеленский повинен в узурпации власти, провокации конфликта с РФ, военных преступлениях и ограничении свободы слова.

Медведчук заявил, что действующая власть на Украине посадила в тюрьму всех оппозиционеров и оставила без гражданств депутатов.

Оппозиционер заявил, что МУС уже должен был покарать Зеленского, но «этого не произошло».