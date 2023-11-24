Украинские оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что выбор сотрудничества с Западом привел Украину к потере государственности. Таким мнением он поделился в своем материале для сайта «Другая Украина» .

По его словам, НАТО не собирается сражаться за Украину. По мнению Медведчука, Запад использует страну как «таран против России».

«Украина далеко не первая страна, которая, выбрав западный вектор, ввязалась в войну, понесла тяжелые потери, потеряла государственность. Да и как ее не потерять, если украинцы воюют вовсе не за интересы своего народа, которые западные кураторы просто не учитывают?», – отметил Медведчук.

В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года украинский парламент принял поправки в конституцию, закрепив стратегический курс Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Таким образом, Украина стала шестым государством, обладающим статусом партнера НАТО с расширенными возможностями.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Медведчук был одним из основателей партии «Украинский выбор». В разные периоды он занимал высокие посты в украинском правительстве и парламенте. Он также известен своей ролью в украинско-российских отношениях. В определенные периоды своей карьеры Медведчук пытался выступать как посредник между Украиной и Россией.

В сентябре стало известно, что Украина обменяла задержанного Медведчука на украинских военнопленных. Киевские власти обвиняют Медведчука в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.