Медведчук: выбор западного вектора привел Украину к потере государственности
Фото: [© Ирина Яковлева / ТАСС]
Украинские оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что выбор сотрудничества с Западом привел Украину к потере государственности. Таким мнением он поделился в своем материале для сайта «Другая Украина».
По его словам, НАТО не собирается сражаться за Украину. По мнению Медведчука, Запад использует страну как «таран против России».
«Украина далеко не первая страна, которая, выбрав западный вектор, ввязалась в войну, понесла тяжелые потери, потеряла государственность. Да и как ее не потерять, если украинцы воюют вовсе не за интересы своего народа, которые западные кураторы просто не учитывают?», – отметил Медведчук.
В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года украинский парламент принял поправки в конституцию, закрепив стратегический курс Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Таким образом, Украина стала шестым государством, обладающим статусом партнера НАТО с расширенными возможностями.
В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Медведчук был одним из основателей партии «Украинский выбор». В разные периоды он занимал высокие посты в украинском правительстве и парламенте. Он также известен своей ролью в украинско-российских отношениях. В определенные периоды своей карьеры Медведчук пытался выступать как посредник между Украиной и Россией.
В сентябре стало известно, что Украина обменяла задержанного Медведчука на украинских военнопленных. Киевские власти обвиняют Медведчука в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.