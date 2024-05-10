Медведев назвал главу МИД Британии Кэмерона глуповато-радостным мутным британцем
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Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в саркастической форме прокомментировал призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца».
В своем аккаунте в соцсетях Медведев назвал главу Кэмерона «мутным британцем».
«Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. Ох… Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец», - написал Медведев.
Политик напомнил, что в его бытность председателем российского правительства Кэмерон «был радостно-глуповат, хотя и не был тогда даже патентованным русофобом».
«А насчет борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид - ты, того, поаккуратнее», - заключил Медведев.