Медведев заявил, что технологические перемены в мире изменили войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что технологические изменения в мире повлияли на войны. Он отметил, что армия России в том числе подверглась изменениям.

Об этом Медведев рассказал на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе (город в Чеченской Республике). Его слова приводят РИА Новости.

«Мы с вами отчетливо видим, вы как военнослужащие в особенности это хорошо чувствуете, что война изменилась, и наша армия изменилась. Все меняется», — отметил Медведев.

Он также напомнил, что в начале специальной военной операции на Украине никто не говорил про беспилотники так, как говорят сейчас. Зампред Совбеза РФ призвал наращивать производство дронов и систем Радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Медведев подчеркнул, что этим вопросом занимается Министерство обороны России.

В апреле президент РФ Владимир Путин назвал отрасль беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений в деятельности государства. Российский лидер подчеркнул, что производство БПЛА является перспективной отраслью.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области вражеский беспилотник был ликвидирован при помощи стрелкового оружия.