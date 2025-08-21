Медведев назвал Макрона «безмозглым галльским петухом», высказавшись о миротворцах НАТО

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал жёсткое заявление в социальной сети X, подчеркнув, что Россия категорически против присутствия миротворцев НАТО на территории Украины и никогда не допустит их там появления.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что США и Европа планируют предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут направлены на укрепление украинской армии без ограничения её численности. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон продолжает попытки разместить на украинской территории контингент НАТО под видом миротворческих сил.

«Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на Украину. Четко заявлено: никаких натовских миротворцев. Россия не примет таких «гарантий безопасности»», — написал Медведев.

Медведев продолжил критиковать французского лидера, отметив, что тот «продолжает издавать хриплые и жалкие звуки, стремясь доказать, что он — король курятника».