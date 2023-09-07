Медведев назвал Маска последним адекватным американцем
Фото: [©РИА Новости/Екатерина Штукина]
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сделал заявление, касающееся действий известного предпринимателя Илона Маска и его компании SpaceX, связанных с ограничением работы системы Starlink вблизи Крыма.
Напомним, что сегодня из западных СМИ стало известно о том, что Маск, якобы, сорвал украинские атаки на российский флот с помощью подводных дронов, ограничив действия системы Starlink.
Медведев выразил свою точку зрения на этот вопрос в социальной сети X, отметив, что если эта информация действительно верна, то Маск является последним адекватным человеком в Северной Америке.
Ранее Илон Маск неоднократно подчеркивал свою позицию о недопустимости использования его технологий и продуктов для военных целей.