Медведев назвал Маска последним адекватным американцем

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сделал заявление, касающееся действий известного предпринимателя Илона Маска и его компании SpaceX, связанных с ограничением работы системы Starlink вблизи Крыма.

Напомним, что сегодня из западных СМИ стало известно о том, что Маск, якобы, сорвал украинские атаки на российский флот с помощью подводных дронов, ограничив действия системы Starlink.

Медведев выразил свою точку зрения на этот вопрос в социальной сети X, отметив, что если эта информация действительно верна, то Маск является последним адекватным человеком в Северной Америке.

Ранее Илон Маск неоднократно подчеркивал свою позицию о недопустимости использования его технологий и продуктов для военных целей.