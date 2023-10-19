Медведев назвал нестабильность Ближнего Востока крайне выгодным фактором для США
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Ни один из президентов Соединенных Штатов никогда не был заинтересован в установлении мира. Данный регион приносит Америке большие деньги, а также мировое влияние.
Экс-президент РФ отметил, что после начала конфликта можно поставить крест на ряде важных инициатив. Это вполне согласовывается с политикой Белого дома.
«Ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании и выполнении резолюции Генассамблеи ООН», - подчеркнул он.
Его слова привели «Известия». Дмитрий Медведев считает, что выгода США состоит именно в проблемах на Ближнем Востоке. Пока есть конфликты, то есть потребность в американцах. Нестабильность в мире приносит США очень большие финансовые доходы и укрепляет их влияние на другие страны.