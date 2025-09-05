Все те гарантии безопасности, которые разработала в Париже «коалиция желающих», являются откровенной чушью. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России. Его точку зрения привело РИА Новости.

Медведев счел все те предложения по гарантиям безопасности, которые были предложены в Париже на встрече представителей стран из «коалиции желающих», неадекватными.

«Это чушь собачья. Ересь такая-то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте», — указал он.

Ранее Медведев высказал предупреждение Австрии по поводу возможного отказа этой страны от нейтрального статуса. По этой причине Вена рискует утратить статус центра многосторонней дипломатии и утратить базирующиеся в ней штаб-квартиры многих международных организаций.