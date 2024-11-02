Медведев назвал точку невозврата, когда отношения России и США перестали быть дружескими

Соединенные Штаты Америки начали ссориться с Россией в момент, когда последняя раз и навсегда отказалась следовать их модели поведения как на мировой арене, так и внутри страны. На это в беседе с RT указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в какой-то момент российское руководство поняло, что слепое следование западным идеалам надо прекращать, в противном случае российский народ потеряет свое многообразие и идентичность. И вот тогда в отношениях России и США стал постепенно наступать период, который уже позднее назовут «второй холодной войной».

Медведев напомнил, позиции США по отношению к другим странам всегда заключались в том, что происходящее в них должно устраивать Вашингтон.

«Такая модель, кстати сказать, предлагалась и нам, что типа: „Вы хотите с нами хорошие отношения, ну вот делайте, как мы вам говорим“. В тот период, когда мы решили, что хватит, это не в интересах РФ, мы начали ссориться с американцами», — сказал Медведев.

В продолжение темы Медведев добавил, одним из первых «наиболее жестких периодов» в новейшей истории России были события августа 2008 года в Грузии, когда в ночь на 8 число грузинские военные, с подачи тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили, обстреляли из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. После чего Москве пришлось военным путем принуждать Тбилиси к миру.

Ранее Медведев назвал условие, при котором СВО бы не было.