Медведев назвал условие, при котором СВО бы не было

Соединенные Штаты могли бы не допустить специальной военной операции. Если бы Белый дом заключил договор о безопасности с Россией, то события пошли бы по другому сценарию. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России. Такую точку зрения он высказал в эксклюзивном интервью RT .

По мнению экс-президента, коллективному Западу не хватило гибкости и способности предвидеть события.

«Если бы западным странам и прежде всего Соединенным Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было», — указал он.

Медведев добавил, что Запад привык игнорировать чужое мнение и «ломать всех через колено». Белый дом исходит в своих действиях, что США являются исключительным государством. Это стало его очень большой ошибкой.

Ранее Медведев в своем микроблоге заявил, что человечеству грозит тотальная война до полного истребления всех людей. Он считает, что мировая политическая обстановка очень сильно обострилась.