Медведев назвал Украину землей, которой нет

Он сравнил ее с мифической землей Санникова, которой никогда в реальности не существовало.

По утверждению заместителя председателя Совета Безопасности РФ, границы Украины 1991 года являются границами российских регионов, которые когда-то Ленин передал свежеизготовленной республике. А в истории такой страны никогда не было.

«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли», - подчеркнул экс-президент в своем микроблоге.

Дмитрий Медведев также назвал Киев оккупированным русским городом, что бы там ни думали об этом на Западе.

Землей Санникова в конце ХIХ и начале XX века называли неизвестную сушу в заполярном круге у берегов Якутии, которая якобы существовала. Ее существование опровергли в 1938 году, а затем это доказали практически.