Медведев назвал выгодным отказ Украины от любых мирных инициатив

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что России повезло, что во главе Украины стоят коррумпированные руководители, которые ради своей наживы отказываются от любых мирных переговоров с Россией.

«Как же все-таки выгодно, что эти придурки выдвинули нежизнеспособную «формулу мира», а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта», – написал он в соцсетях.

Такая позиция, считает Медведев, позволит России довести спецоперацию до конца и добиться всех поставленных целей – «до конца бандеровского режима».

Еще в октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.