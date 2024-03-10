Представитель МИД России Захарова оценила оговорку Байдена об Украине
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Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова отреагировала на оговорку американского лидера Джо Байдена об Украине. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.
По ее словам, это была совершенно не оговорка.
Политик уточнила, что Байден не в состоянии сдерживать то, о чем всем известно, что Вашингтон в очередной раз опозорился, на этот раз уже с украинским проектом.
Напомним, что Байден якобы случайно осудил решение Вашингтона «лезть на Украину», а после «поправил себя», изменив название стран на Ирак и Афганистан.