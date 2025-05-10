ВСУ попытались прорваться через границу РФ, несмотря на объявленное перемирие

Вооруженные формирования Украины не прекратили боевые действия в отношении российских военных, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие ко Дню Великой Победы. Об этом в субботу, 10 мая, сообщило Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, ВС РФ зафиксировали крупные нарушения перемирия, включая четыре попытки украинских боевиков прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях.

Кроме того, ВСУ осуществили 22 атаки по российской территории, одну разведку боем и многочисленные обстрелы. В Минобороны РФ подчеркнули, что по всей линии боевого соприкосновения зафиксировано более 2,6 тыс. обстрелов позиций российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов.

Кроме того, было совершено 46 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также более 6,5 тыс. ударов и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего, отметили в ведомстве, ВСУ нарушили перемирие, объявленное с 8 по 11 мая, 9318 раз.

ВСУ регулярно нарушают объявленное российской стороной перемирие и продолжают наносить удары по территории РФ, используя свои террористические методы. Подобные нарушения фиксировались во время перемирия, которое на Пасху объявил российский президент.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в День Победы.