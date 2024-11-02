Медведев заявил, что новая власть Украины объявит решения Зеленского незаконными

В интервью RT он предположил, что любая новая власть, которая придет на смену действующей, начнет свою деятельность с суровых мер, включая «казнь» прежних руководителей.

«Он утратил легитимность. Его законы недействительны, мы их исполнять не будем. Все, что расходовалось, было израсходовано вопреки воле народа. Огромное количество денег было похищено, поэтому мы будем их судить. Ну, а мы установим более справедливую власть. Не важно, кто это будет», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза также указал на то, что на протяжении времени управления Украиной Зеленским было похищено огромное количество финансовых средств, за что его администрация будет привлечена к ответственности при новой власти. Медведев заверил, что она будет стремиться установить более справедливую систему, независимо от того, кто станет ее представителем.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за втягивания Украины в НАТО.