Медведев: опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейших военных конфликтах

Как отметил Медведев, он уверен, опыт проводимой ВС РФ СВО будет учитываться всеми мировыми державами в дальнейших вооруженных конфликтах. Зампред Совбеза подчеркнул, на военные действия оказали воздействие технические новинки российского ВПК.

«Безусловно, эти технические новинки оказали воздействие на военные действия. И очевидно, что за этим наблюдает весь мир», — сказал Медведев.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетные удары ВСУ вглубь территории России поставленным Киеву западными кураторами дальнобойным оружием нарушают все мыслимые красные линии.