Медведев отправил Совет Европы, МУС и ОБСЕ на «смердящую помойку мирового развития»

Международные организации, подобные таким как Совет Европы, ОБСЕ, а также Международный уголовный суд (МУС) - находятся на «смердящей помойке мирового развития». Так охарактеризовал упомянутые институции зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье для «Российской газеты» российский политик высказал предположение, что Организации объединенных наций стоит серьезно призадуматься о вероятности своего дальнейшего существования, если ООН продолжит сотрудничество с Советом Европы, ОБСЕ и МУС.

«Я уж не говорю о судьбе нынешних международных фриков типа МУС, Совета Европы или ОБСЕ. Они уже на смердящей помойке мирового развития», — заявил Медведев.

Он призвал упомянутые организации не на словах, а на деле внимательно относиться к правам постоянных членов Совета Безопасности ООН, одним из которых является Россия.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оказавшееся каким-то странным образом у власти в Европе и за океаном новое поколение политиков совершенно не отдает себе отчет в том, что творит. Он счел это новое поколение дегенератами.