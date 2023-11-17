Медведев отреагировал мемом на подписанный Байденом закон о финансировании

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на подписанный президентом США Джо Байденом закон о временном финансировании работы федерального правительства, который не включает в себя выделение помощи Израилю и Украине.

Принятый закон обеспечивает функционирование правительства до января-февраля 2024 года.

В своих соцсетях Медведев опубликовал известный интернет-мем Trollface, комментируя эту ситуацию. На картинке изображены два персонажа из интернета с надписями на украинском языке: «Як же так? Де грошi?» («Как так? Где деньги?»), и на английском: «Well, next year, bro» («Ну, в следующем году, братишка»).

На этой неделе Палата представителей и затем Сенат США утвердили законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, предоставляющем средства для некоторых агентств и программ до 19 января, а для других – до 2 февраля. Из-за межпартийных разногласий Конгресс не может достигнуть согласия относительно постоянного бюджета, поэтому принимаются временные меры. Последняя из них обеспечивала работу правительства США до 17 ноября.

Принятая временная мера является компромиссной – подписанный Байденом закон не включает выделение запрошенных администрацией 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, чего требуют демократы. Тем не менее, он также не содержит бюджетных сокращений, на которых настаивают республиканцы.