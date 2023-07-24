Медведев оценил смену логотипа Twitter

В понедельник, 24 июля, значок соцсети поменялся – теперь вместо птицы изображена английская буква X, причем она выполнена в разных вариациях. На странице Twitter* можно увидеть эту букву как в черном цвете на белом фоне, так и в белом цвете на черном фоне. Если пользователь хочет зарегистрироваться или войти в свой аккаунт, он увидит голубую букву X на стартовой странице.

«Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z», – написал Медведев.

О планах сменить логотип соцсети ее владелец – американский предприниматель Илон Маск, сообщал раньше. Он отметил, что изображение еще будет прорабатываться. По мнению Маска, новый логотип – буква Х, символизирует несовершенство людей, которое формирует их уникальность.

Соцсеть Twitter* начала работать в 2006 году. Ее основателем является американский предприниматель Джек Дорси. Также разработкой сервиса занимались Эван Уильямс, Биз Стоун, Ноа Гласс.

Сделка по покупке соцсети Маском состоялась 25 апреля 2022 года. В последствии компания Twitter Inc. интегрировалась в компанию бизнесмена X Corp.

Медведев часто пользуется соцсетью, комментируя те или иные политические события и решения. У него есть как русскоязычный аккаунт, так и англоязычный. Несколько раз Маск даже отвечал на посты зампреда Совбеза РФ.

*заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ