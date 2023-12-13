12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал в США и встретился с американским лидером на фоне отказа Конгресса выделить Киеву дополнительный пакет помощи. Байден пообещал Зеленскому «исправить» ситуацию и подчеркнул, что на стороне Украины – 50 государств. Американский президент также подчеркнул в беседе с Зеленским, что ВСУ показывают хорошие результаты, в частности, в Черном море, где Киев «снизил» потенциал ВС РФ.

«По Байдену, «победа» теперь означает, что.... «страна» просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова», – написал Медведев.

Политик обратил внимание на слова Байдена о «защите» Украины, которая самостоятельно сможет противодействовать российской армии.

«Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперед. Неважно, с какими последствиями и чем», – отметил Медведев.

Администрация Байдена ранее запрашивала у Конгресса США выделение помощи в виде 60 млрд долларов Украине, однако большинство республиканцев не согласовали документ. В Белом доме сообщали, что согласовать помощь Киеву необходимо до конца 2023 года, так как переданные украинскому государству средства исчерпываются. Главным разногласием со стороны представителей партии республиканцев стал миграционный вопрос, поскольку из-за него южные границы Соединенных Штатов находятся под угрозой.

Ранее британский журналист Томас Фаци заявил, что западные «партнеры» Киева ищут пути избавиться от Зеленского. Он отмечал, что администрация Байдена заинтересована во временном замораживании конфликта на Украине, в также в формальных договоренностях с РФ.