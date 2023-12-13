Обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал «обузой» для стран Запада, поэтому они ищут пути избавления от него.

«Западные страны и важные сегменты украинского истеблишмента ищут стратегию выхода, Зеленский больше не ценный ресурс для них, он – обуза», – считает Фаци.

По мнению журналиста, именно по этой причине США сократили помощь Киеву. Кроме того, подчеркивает Фаци, внутри самой Украины возросло недовольство Зеленским как среди политиков, так и среди народа. Колумнист считает, что Вашингтон смог бы повлиять на мирное урегулирование конфликта, но перед этим необходимо избавиться от Зеленского.

Фаци заявил, что для сохранения «лица» нынешнему президенту США Джо Байдену необходимо «заморозить» конфликт на некоторые время, минимум, до выборов в Соединенных штатах. Журналист отмечает, что такой шаг возможен через неформальное соглашение с Россией.

«Но у этой стратегии есть свои проблемы: не только далеко не ясно, согласится ли Россия заморозить конфликт, когда у нее есть тактическое преимущество, но и потребуется вовлечь в это Зеленского – или убрать его из игры", – заключил Фаци.

В понедельник, 12 декабря, Зеленский прибыл в США. Там он посетил Конгресс. СМИ отмечали, что украинский лидер приехал в Вашингтон «выпрашивать» средства на поддержку Киева, поскольку накануне республиканская оппозиция в Конгрессе США не согласовала запрос Белого дома на выделении 60 млрд долларов Киеву.