Медведев озвучил список стран, с которыми РФ должна разорвать дипотношения

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» поделился мнением, что Москве следует как можно скорее приостановить дипломатические отношения с рядом стран, являющихся недружественными России.

В частности, как пояснил Медведев, дипотношения России не нужны с Великобританией, Польшей, Финляндией, а также со странами Прибалтики. Их отношение к РФ уже не одно десятилетие является устойчиво русофобским, напомнил зампред Совбеза.

«С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень», — рассказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оказавшееся каким-то странным образом у власти в Европе и за океаном новое поколение политиков совершенно не отдает себе отчет в том, что творит. Он счел это новое поколение дегенератами.