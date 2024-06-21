Медведев озвучил условия продолжения переговоров с США по наступательным вооружениям

Продолжить общение с Соединенными Штатами по поводу стратегических наступательных вооружений Россия сможет только после того, как Белый дом откажется от поддержки Украины. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Запись по этому поводу он сделал в телеграм-канале.

По утверждению экс-президента, США попросту «оборзели». Их надо ставить на место и возобновлять все переговоры, которые касаются стратегических наступательных вооружений, только после того, как американцы прекратят поддерживать Киев.

«В противном случае все должно развиваться совсем по другому сценарию», - указал он.

По мнению Медведева, при текущей политике Америка снова начнет испытывать массовый психоз по поводу ядерной угрозы. На ее территории возобновят строительство бункеров-убежищ, как это делали в 50-60 годы прошлого века.

Ранее Медведев предложил прекратить жизнь в США в сплошной кошмар. Так он отреагировал на введение новых санкций в отношении РФ. По его мнению, врагам западного мира стоит передать все типы вооружений, кроме ядерных.