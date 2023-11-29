Медведев: «паука» Зеленского раздавит тапком американский «энтомолог»

Политика

Фото: [Викимедиа]

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что противоречия в украинском руководстве спровоцированы кураторами из США.

«До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава – посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга», – написал он в соцсетях.

Заокеанские хозяева постепенно лишают подопытных «корма», прекращая финансирование Украины, и наблюдают «за ростом агрессии членистоногих».

При этом даже победителя ждет незавидная участь. Он все равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог, пишет Медведев.

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