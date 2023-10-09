Медведев: переданное украинскому режиму оружие применяется в Израиле

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в том, что переданное ими оружие для Украины используется в ближневосточном конфликте.

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», – написал Медведев в соцсетях.

Он отметил, что коррумпированные украинские власти и раньше торговали полученной на Западе помощью.

Медведев предупредил, что дальше может быть только хуже, и в горячих точках планеты вскоре могут появиться танки, ракеты и самолеты, перепроданные Киевом.