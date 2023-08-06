Медведев: переговоры с Украиной не нужны, враг должен приползти на коленях

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в резкой форме раскритиковал прошедшие в субботу, 5 августа, в саудовской Джидде так называемые переговоры по Украине. Туда были приглашены представители порядка 30 стран, но без участия России.

По словам Медведева, удивляет сам факт проведения переговоров о мире в зоне СВО и без участи я основного и ключевого игрока на карте военных действий.

«Всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трёх ключевых условий. Участие обеих сторон конфликта. А этого нет. Учёт исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 года. Она осколок Российской империи», - написал Медведев в соцсетях.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что в настоящее время Украина находится в стадии полураспада, и напомнил, что часть территорий этого государственного образования уже вернулась в Россию на законных основаниях. И любому посреднику в переговорном процессе обязательно надо будет эти факты учитывать. Только тогда переговорная миссия имеет хоть какие-то шансы на успех, отметил Медведев.

«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», - заключил зампред Совбеза РФ.

Напомним, ранее Минобороны РФ отчиталось о работе сил российской противовоздушной обороны за минувшие сутки. Там проинформировали, что ПВО были сбиты 16 украинских дронов, а также 11 снарядов РСЗО HIMARS.