Медведев поддержал Маска в соцсети по коррупции Украине

Илон Маск, основатель компании SpaceX и глава Tesla, высказал свое мнение о ситуации с коррупцией на Украине в своём аккаунте в социальной сети X, которая запрещена на территории Российской Федерации. Он отметил, что это лишь часть проблемы, и реальная ситуация гораздо хуже.

По словам Маска, один из представителей министерства обороны Украины, приближённый к президенту Владимиру Зеленскому, присвоил себе 46 млн долларов. На эти средства он приобрел виллу во Франции, стоимость которой составила 2,5 млн долларов.

«Французская полиция утверждает, что сотрудник Минобороны Зеленского украл $46 млн, а не заявленные $40 млн, купив виллу во Франции за $2,5 млн, виноградник за $6,5 млн и 27 участков земли за $1 млн», — гласит пост Маска в соцсети X.

Через некоторое время пост Маска дополнился комментарием зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который полностью согласился с автором публикации.

«Точно», — ответил Маску Медведев.

Ранее сообщалось, Дмитрий Медведев посоветовал США внимательнее осматривать туалеты после приезда Зеленского.