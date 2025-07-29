Медведев посмеялся над очередным резким заявлением сенатора Грэма

Американскому сенатору Линдси Грэму* стоит думать об интересах США, а не о том, что должна сделать Россия. Такое мнение в социальной сети Х высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России.

Ранее Грэм сделал очередной выпад в сторону РФ. Он потребовал от Путина сесть за стол переговоров и заявил, что президент США Дональд Трамп очень серьезно настроен по части завершения конфликта на Украине.

«Переговоры закончатся, когда все цели нашей военной операции будут достигнуты. Работайте на Америку прежде всего, дедушка!» — указал в ответ Медведев.

Он добавил, что никто не может диктовать России, что именно она должна делать и когда ей надо начинать вести переговоры.

Ранее Медведев высказался по поводу очередного ультиматума Трампа. Он сообщил, что Трампу стоит помнить две вещи. Первая — что Россия не является Израилем либо Ираном. Главе Белого дома также необходимо осознать, что ультиматумы являются шагами к войне и подобный путь не приведет Соединенные Штаты ни к чему хорошему.

*внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов