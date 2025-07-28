Медведев назвал ультиматумы Трампа шагами в сторону войны

Президенту США Дональду Трампу не стоит выдвигать России ультиматумы, так как тем самым он приближает Америку к войне. Такое заявление в социальной сети Х сделал Дмитрий Медведев — заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Экс-президент России сообщил, что Трампу стоит помнить две вещи. Первая — что Россия не является Израилем либо Ираном.

«Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», — указал Медведев на второй момент, который необходимо учитывать главе Белого дома.

Он добавил, что игра в ультиматумы с РФ не приведет Соединенные Штаты ни к чему хорошему.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о торговом соглашении между США и ЕС. Он заявил, что заключенная сделка имеет явно выраженный антироссийский характер, поскольку вводит запрет на закупку российских нефти и газа. Для Трампа это прежде всего бизнес, в то время как для «сбрендившей старухи Европы» это часть идеологии, наносящей ущерб экономическому положению европейцев, подчеркнул политик.