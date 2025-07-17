Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой политики Запада в отношении Украины, введя новый термин — «депаразитизация». Свое видение конфликта на Украине Медведев раскрыл в интервью ТАСС.

Зампред Совбеза РФ провел исторические параллели между современной Украиной и нацистской Германией, отметив кризис идентичности, использование нацистской символики, милитаризацию и экономическую деградацию.

«"Рейх" образца 1945 года и современная Украина, разумеется, сильно различаются — по масштабу, роли в мире и даже (формально) по государственной идеологии. Однако есть и очевидное сходство», — отметил Медведев.

Во-первых, отметил он, это кризис идентичности и откровенная нацистская символика, проявляющаяся в культе коллаборационистских идеологов, использовании свастики и эсэсовской символики «Мертвая голова» на военной технике и форме.

По словам Медведева, государственная идеология Украины строится на ненависти к России и призывах к «борьбе до последнего украинца». Кроме того, страна стремительно движется к диктатуре — под предлогом военного положения отменены выборы, оппозиционные политики находятся в тюрьмах, а свобода слова полностью уничтожена.

Наконец, подчеркнул Медведев, украинская экономика повторяет путь Третьего рейха последних месяцев войны, находясь в состоянии полного коллапса, который маскируется только западными финансовыми вливаниями и милитаристской риторикой.

По мнению Медведева, к традиционным трем «Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация) необходимо добавить четвертое — депаразитизацию, под которой подразумевается необходимость для жителей Украины научиться жить самостоятельно, без внешнего управления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев находится на пути к эскалации конфликта из-за слов президента США Дональда Трампа.