Медведев предложил свой вариант границы «санитарной зоны» с Украиной
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По его мнению, она должна проходить рядом со Львовом. Только тогда российские территории будут в полной безопасности.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что возможно создание специальных «санитарных зон» на границе с Украиной для прекращения обстрелов российских регионов со стороны ВСУ. Заместитель председателя Совета Безопасности России после этого написал в своем микроблоге, что граница такой зоны должна проходить по границам Львова. Только тогда она сможет сыграть роль реальной защиты.
«Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», - уточнил Дмитрий Медведев.