Медведев предложил свой вариант границы «санитарной зоны» с Украиной

По его мнению, она должна проходить рядом со Львовом. Только тогда российские территории будут в полной безопасности.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что возможно создание специальных «санитарных зон» на границе с Украиной для прекращения обстрелов российских регионов со стороны ВСУ. Заместитель председателя Совета Безопасности России после этого написал в своем микроблоге, что граница такой зоны должна проходить по границам Львова. Только тогда она сможет сыграть роль реальной защиты.