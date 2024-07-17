Сооснователь и экс-лидер легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс неоднократно выступал в защиту проводимой Россией СВО на Украине, а также выступал с резкой критикой отправки западных вооружений ВСУ. Так, в феврале 2023 года, на заседании Совбеза ООН музыкант осудил провокаторов в лице президентов США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

В беседе с журналистами издания Аргументы и Факты на это обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Мало того, он пригласил Уотерса в Россию, предложив музыканту выступить перед бойцами СВО.

«Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — сказал Медведев.

Ранее мы сообщали, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал для безопасного существования России уничтожить Украину и НАТО.

А также Медведев написал, что в своих постах часто ссылается на стихотворения русского поэта Константина Симонова. Он опубликовал строки из стиха «Если дорог тебе твой дом...», написанного в 1942 году. Поэт-патриот призывал тогда всех россиян бороться с фашистами и безжалостно убивать их, чтобы защитить семью и родной край.