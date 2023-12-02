Медведев пригрозил войной любителям вмешиваться во внутренние дела России

Москва не будет сидеть сложа руки и пропорционально ответит на вмешательства извне во внутренние дела России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Обращаясь к руководителям стран Запада, Медведев посоветовал им раз и навсегда отказаться от поддержки, особенно финансовой, представителей российской псевдооппозиции.

«На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, в случае необходимости – асимметрично», - написал замглавы Совбеза на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев добавил, что в отношении своих противников РФ может не раздумывая применить меры военного воздействия, если того потребует ситуация.