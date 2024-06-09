Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен покаяться перед гражданами Украины за то, что он обрек их на гибель, пожертвовав благополучием собственного народа. Соответствующее мнение выразил зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев в социальных сетях .

В посте зампреда выразил мнение, что Шольц должен упасть на колени и покаяться в грехах перед украинцами за свою ложь про победу украинской стороны. Он также должен покаяться за то, что обрек их на истребление, пожертвовав благополучием граждан Германии.

Медведев также заявил о том, что канцлер должен покаяться перед украинцами за то, что оказался причастен к возрождению нацизма в виде бандеровского движения.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО отказался от создания фонда для Украины.