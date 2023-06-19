Медведев раскритиковал Байдена за заявление о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал комментарий касаемо недавней речи президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Критику Медведева можно увидеть в его официальном Telegram-канале.

Представитель Кремля назвал Байдена «трухлявым пнем, страдающим деменцией» и указал на то, что упомянутое оружие размещено на европейской территории, и более того, является не тактическим вооружением, а боезапасом авиации.

Наличие у американского президента доступа к оружию такой силы Медведев назвал «бедой», приложив в качестве доказательства своих слов видеофрагмент недавней речи Байдена, в конце которой он сказал «Боже, храни королеву».

Строчку из Британского гимна американский президент проскандировал в завершение своего выступления в Коннектикуте о ситуации с контролем оборота огнестрельного оружия. Представители Белого Дома позже оправдали это тем, что он сказал это кому-то из толпы.