Медведев раскритиковал Маска за изменения в соцсети Х

На днях в соцсети Илона Маска появилась функция, позволяющая оставлять примечания для прояснения контекста и борьбы с дезинформацией. Она называется «Заметки сообщества» (Community Notes) и преследует цель выявлять вводящие в заблуждение сообщения.

Медведев считает, что введение такого инструмента в соцсети свидетельствует о либеральном настроении Маска. По мнению зампреда, появление данной функции искажает представление о платформе X как о месте свободного обмена мнениями.

«Чего стоят эти тупые комментарии, рассчитанные на дегенератов без чувства юмора! Как, например, слова каких-то анонимных дебилов под моим последним постом, утверждающие, что у министра Бербок (глава МИД Германии Анналена Бербок – ред.) есть среднее образование. Слава Богу! Но даже при этом она остается дурой», – написал Медведев.

По мнению Медведева, такие нововведения обесценивают все реформы, которые Маск провел в соцсети.

В июле логотип компании обновился. Вместо голубой птицы и названия Twitter соцсеть носит название Х с соответствующим логотипом.

Американский предприниматель и основатель компании Space X Маск приобрел социальную сеть весной прошлого года. Сумма сделки составила 44 млрд долларов.