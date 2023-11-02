Медведев рассказал, почему Польша может ввести войска на Украину

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, по какой причине Польша может ввести свои войска на Украину. По мнению политика, для Варшавы актуальным остается территориальный вопрос, выражающийся в «геополитической корысти».

Как отметил Медведев в материале для «Российской газеты», к вводу военных на Украину Варшаву подталкивают русофобские настроения, поддерживаемые НАТО.

«Они по сей день воспринимают потери восточных земель как чудовищную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны. На самом деле речь идет о банальной геополитической корысти Варшавы. Если белорусские и украинские земли для нее – это «кресы», связанные с историей пребывания Польши на этих территориях, то для Минска, Москвы и Киева речь идет об истоках общей государственности», – написал Медведев.

Он отметил, что Польша активно призывает Украину сближаться с Западом и продолжать конфликт с Россией. Отдельно Медведев подчеркнул, что Польша претендует на западноукраинские земли. По его словам, возможен вариант «кровавого» присоединения этих территорий к польскому государству.

Медведев заявил также о том, что поляки и украинцы не станут братским народом, несмотря на «лицемерные» заявления властей Польши.

Ранее зампред Совбеза РФ сообщил в своей статье, что стало причиной разрыва отношений между Москвой и Варшавой.

Польша поддержала Украину после начала СВО 24 февраля 2022 года. Варшава неоднократно выделяла на помощь ВСУ средства, а также отправляла на территорию Украины свое оружие и боеприпасы.