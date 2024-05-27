Депутат Госдумы заявил об освобождении Часов Яра в ближайшее время

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью РИА Новости заявил о том, что на данный момент идут бои за южную часть Часов Яра. Об этом издание сообщает в понедельник, 27 мая.

По словам Водолацкого, сейчас идут бои за южную сторону населенного пункта. Территория освобождается за территорией, но бойцов надо беречь, уточняет депутат. Это делается для того, чтобы с нашей стороны было минимальное количество потерь.

Также депутат Госдумы добавил, что до полного освобождения Часов Яра (который, к слову, является важным стратегическим пунктом) осталось буквально немного, но практически каждый район и дом украинцы переделали под укрепрайоны.

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