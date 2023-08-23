Медведев: Россия присоединит Абхазию и Южную Осетию, в случае открытия против нее второго фронта

Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что давно витающая в политических кругах указанных стран идея вступления Абхазии и Южной Осетии в состав Российской Федерации вполне может быть реализована.

По его убеждению, триггером для этого станет тот факт, если Запад продолжит во всю накалять обстановку в Грузии и толкать страну к открытию так называемого второго фронта против России.

«Идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии», - написал Медведев в статье для aif .ru, опубликованной по случаю годовщины признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии.

Также Медведев дал прогноз, что очень скоро Украина может попросту перестать существовать как государство. Зампред совбеза РФ подчеркнул, что длящийся украинский конфликт неминуемо завершится поражением киевского режима.