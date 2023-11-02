Медведев: Русофобия похоронила отношения Польши с Россией

По словам политика, именно русофобия «похоронила» все связи между Москвой и Варшавой. Как отметил Медведев, польская сторона прикладывает большие усилия для усугубления украинского кризиса. Таким мнением зампред Совбеза России поделился в материале для «Российской газеты».

«Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло. Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами», – написал Медведев.

Как заявляет политик, Варшава использует украинский конфликт для реализации собственных целей, которые основываются на отстаивании главенствующей позиции в Европе и в системе коллективного Запада. Медведев убежден, что такая политика польской республики ни к чему не приведет, особенно после парламентских выборов, которые прошли 15 октября.

После начала спецоперации РФ на Украине власти Польши в лице президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, начали агрессивную политику в отношении России. Она выражается в регулярной поддержке Киева, а также негативных высказываниях в отношении российского государства.

Кроме того, после начала СВО, Польша обвинила более 40 российских дипломатов в шпионаже и потребовала выехать их из страны.