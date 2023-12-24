Медведев с иронией поздравил «больную Европу» с Рождеством, припомнив ей Украину
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Европа, где толпы украинцев «бесцельно шатаются» по европейским улицам, серьезно больна и не хочет лечиться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В канун католического Рождества политик поинтересовался у Европы в социальной сети X ее состоянием из-за конфликта на Украине, напомнив ей на полное отсутствие экономического роста.
«Постоянно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и её рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями, превышающими пенсии европейцев, дегенеративные политики, кричащие о войне между Украиной и Россией до победы... Европа, привет! Что с тобой, ты совсем больна? С Рождеством!» - написал Медведев.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев посоветовал Киеву сажать на 15 лет за приготовление оливье и принудительно лечить осужденных борщом.